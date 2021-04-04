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Загострення на Донбасі: бойовики 10 разів обстріляли позиції ООС, є загиблий

Автор: Анастасія Рокитна

За минулу добу бойовики на Донбасі 10 разів обстріляли позиції українських військових. Один український боєць підірвався на міні, він загинув.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Біля населеного пункту Піски бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а неподалік селища Гнутове - з мінометів 82-го калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу населених пунктів Авдіївка, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Минулої доби неподалік населеного пункту Шуми підірвався на міні боєць ООС. Він загинув. Від початку доби обстрілів бойовиків на фронті не зафіксовано.

Нагадаємо, 2 квітня окупанти понад 20 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілів постраждали двоє військових та цивільний.

Як розповіли у штабі ООС, цивільний постраждав в результаті потрапляння міни бойовиків у його будинок. Пораненого госпіталізували до місцевої лікарні.

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Новини України ООСДонбас
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