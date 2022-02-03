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У гаманці українця більше 200 банкнот та монет. НБУ назвав найбільш поширені

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Україна, Четвер 03 лютого 2022 11:55
У гаманці українця більше 200 банкнот та монет. НБУ назвав найбільш поширені Фото: в гаманцях українців 71 банкнота та 162 монети (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 січня 2022 року на одного жителя України припадали 71 банкнота та 162 платіжних розмінних й обігових монети. Рік тому банкнот було більше - 72, а монет менше - 149 шт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними НБУ, традиційно лідерство зберігають: серед банкнот -200 гривень, а серед монет - 10 копійок (25,1% та 28,6% від загальної кількості в обігу відповідно).

Найменше в готівковому обігу банкнот номіналом 1000 гривень (88,8 млн шт., або 3% від загальної кількості банкнот в обігу), а монет - номіналом 10 гривень (98,3 млн шт., або 0,7% від загальної кількості монет в обігу).

В обігу ще залишається 443,5 млн шт. "золотистих" одногривневих монет (3,2 % від загальної кількості монет в обігу). Вони поки що є дійсним платіжним засобом, ними можна вільно розрахуватися, але поступово НБУ виводить їх з обігу. Тобто ті "золотисті" одногривневі монети, що під час інкасації потрапляють у банки, не повертаються назад в обіг. Поступово в обігу їх стає дедалі менше. Натомість їхнє місце займають відповідні "сріблясті" обігові монети.

Загальна сума готівки, що перебувала в обігу в Україні на 1 січня 2022 року становила 627,6 млрд грн. Зокрема: 2,95 млрд шт. банкнот на загальну суму 622,6 млрд грн, а також 13,99 млрд шт. монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 4,8 млрд грн.

Це на 69,1 млрд грн, або на 12,4% більше, ніж на початок минулого року (на 01 січня 2021 року - 558,5 млрд грн).

У гаманці українця більше 200 банкнот та монет. НБУ назвав найбільш поширені

Нагадаємо, за даними НБУ, заміна банкнот низьких номіналів на відповідні номінали монет дасть змогу державі заощадити близько 1 млрд гривень.

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