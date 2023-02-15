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Оборонпром России критически ослабляется и не отвечает потребностям, - разведка Британии

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Военное производство России критически ослабляется и не отвечает требованиям Министерства обороны и оккупационных войск в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Великобритании в Twitter.

Отмечается, что об ослаблении российского оборонпрома свидетельствуют публичные заявления руководства РФ. Так, 9 февраля заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев посетил Омский завод машиностроения и призвал увеличить производство танков.

Кроме того, российский диктатор Владимир Путин во время совещания 12 февраля раскритиковал вице-премьера Дениса Мантурова, отвечающего за оборонную промышленность, за "глупость".

"Высокопоставленные российские руководители, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критической слабостью, усиливающейся стратегическим и оперативным просчетом вторжения в Украину", - объясняют разведчики.

По данным разведки, военное производство России не отвечает потребностям Минобороны по ресурсам, необходимых оккупантам в Украине, а также восстановлению запасов.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Россия уже не может производить достаточно ракет для постоянных массированных обстрелов.

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