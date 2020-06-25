США виділять Україні 125 млн доларів на закупівлю летальної зброї, - сенатор

Законопроект про виділення бюджету на національну оборону США у 2021 році включає 250 млн доларів оборонної допомоги Україні. Цільове призначення коштів - забезпечення летального та нелетального озброєння, проведення додаткових навчань, а також надання консультативної допомоги Збройним силам України.

Про це повідомляє сайт Роба Портмана, сенатора-республіканця, члена Комітету з питань міжнародних відносин та співзасновника і співголови Українського кокусу в Сенаті.

Половина з цієї суми - 125 млн доларів - призначена на закупівлю летальної зброї для України.

"Це на 75 млн доларів більше, ніж у 2020 фінансовому році", - заявив сенатор.

Крім того, документ включає пропозицію Портмана щодо розробки Пентагоном нової багаторічної стратегії підтримки розвитку Збройних Сил України, посилення їх можливостей, а також вироблення плану подальшої допомоги США у сфері безпеки.

Законопроект також обумовлює значну частину оборонної допомоги США з метою втілення критично важливих реформ оборонного сектору в Україні.

Крім того, Портман має намір внести поправку, яка вітатиме приєднання України до програми "Партнер з розширеними можливостями НАТО".

На його думку, це є важливим кроком на шляху до досягнення Україною повноцінного членства в Північноатлантичному альянсі.

"Цей законопроект надсилає чіткий меседж про те, що Америка стоїть разом з українським народом у його боротьбі за демократичне, процвітаюче й незалежне майбутнє перед лицем російської агресії... Як співзасновник і співголова українського кокусу, я буду продовжувати очолювати зусилля в Сенаті, щоб українці мали обладнання, ресурси і можливості, необхідні для захисту від російської агресії", - заявив Портман.

Нагадаємо, Україна стала учасником програми партнерства розширених можливостей (EOP) НАТО.

Крім того, в НАТО відзначили, що статус партнера жодним чином не вплине на можливе членство в блоці.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17 червня США передали Україні військове обладнання, в тому числі рації і протитанкові ракети Javelin, на 60 млн доларів.