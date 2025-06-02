На оборонных заводах будут бронировать людей даже без военного билета, - проект в Раде

В Украине наблюдается дефицит специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Депутаты предлагают упростить механизм бронирования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона №13335 по организации трудовых отношений в условиях военного положения.
Проектом предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.
Критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса получат право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на учете в ТЦК.
Испытательны при приеме на работу на оборонных предприятиях не может превышать 45 календарных дней.
Бронированию на 45 дней будут подлежать военнообязанные работники предприятий, критически важных в сфере оборонно-промышленного комплекса:
Если военнообязанный работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, допускается его увольнение.
Как отмечается в пояснительной записке, производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.
Во время бронирования критически важные предприятия сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании, говорится в документе.
Кабинет министров разрешил бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований
Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.
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