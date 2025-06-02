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На оборонных заводах будут бронировать людей даже без военного билета, - проект в Раде

Фото: Бронирование на оборонных заводах будет упрощено (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине наблюдается дефицит специалистов на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Депутаты предлагают упростить механизм бронирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект закона №13335 по организации трудовых отношений в условиях военного положения.

Проектом предлагается дополнить закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" новой частью.

Критически важные предприятия оборонно-промышленного комплекса получат право заключать трудовой договор с работником, у которого отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ и/или он не стоит на учете в ТЦК.

Испытательны  при приеме на работу на оборонных предприятиях не может превышать 45 календарных дней.

Бронированию на 45 дней будут подлежать военнообязанные работники предприятий, критически важных в сфере оборонно-промышленного комплекса:

  • у которых отсутствует или оформлен ненадлежащим образом военно-учетный документ,
  • и/или он не состоит на воинском учете,
  • и/или не уточнил персональные данные
  • и/или находится в розыске, кроме случаев нарушения статьи 336 (Уклонение от призыва) и статьи 337 (уклонение от воинского учета или учебных сборов) Уголовного кодекса Украины.

Если военнообязанный работник в течение испытательного срока не привел свои военно-учетные документы в соответствие с требованиями действующего законодательства, допускается его увольнение.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, производство украинского оружия невозможно осуществить ограниченным кругом специалистов предприятий, учреждений и организаций, выполняющих работы по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составляющих и других изделий военного назначения.

Во время бронирования критически важные предприятия сталкиваются с фактами получения военнообязанными работниками повесток на этапе сверки военно-учетных данных и в период между днем принятия Минстратегпромом решения об определении предприятия критически важными для ОПК и принятием соответствующего решения о бронировании, говорится в документе.

 

Кабинет министров разрешил бронирование 100% военнообязанных предприятий, учреждений и организаций, которые определены критически важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований

Правительство постоянно меняет порядок мобилизации. Сейчас бронирования доступны исключительно предприятиям, которые получили подтверждение критичности по новым правилам. Все бронирования осуществляются исключительно в электронном формате через портал Дія.

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