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"Оборонка" будет давать больше. Украина переводит на максимум производство оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Украина переводит на максимум производство отечественного оружия.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

По его словам, президент провел сегодня отдельное совещание по украинскому производству оружия. На нем присутствовали представители Минстратегпром, Укроборонпром и руководители отечественных производств.

"Пушки, которые сделаны в Украине. Снаряды, которые сделаны в Украине. Дроны, ракеты, бронетехника. Максимально увеличиваем объемы производства. Украина это может. Финансирование есть. Наша "оборонка" будет давать больший результат", - заявил Зеленский.

Производство оружия в Украине

Ранее президент заявлял, что Украина стремится усовершенствовать свой оборонно-промышленный комплекс до такого уровня, чтобы производить оружие западных образцов на своей территории.

А заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в свою очередь объяснил, что Украина ежемесячно увеличивает производство снарядов, чтобы максимально самостоятельно обеспечивать себя боеприпасами. По его словам, идет работа над тем, чтобы производить 155-мм снаряды "натовского" калибра.

К тому же Зеленский говорил, что Украина на сегодняшний день выпускает даже то оружие, которого никогда не было. Общая цифра техники, которая сейчас производится в Украине, в десятки раз превышает те, которые были до войны.

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Владимир ЗеленскийОружие в УкраинеВойна России против Украины