RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Защитник сборной Украины усилил середняка чемпионата Франции

Фото: Эдуард Соболь в лагере сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Из бельгийской Лиги Жупиле в Лигу 1 Франции перебрался фланговый защитник Эдуард Соболь. Теперь он будет защищать цвета "Страсбурга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

27-летний украинец покинул "Брюгге", в котором провел 3,5 года. Воспитанник запорожского "Металлурга" познакомится с третьим европейским чемпионатом после Чехии и Бельгии.

Соболь заключил с эльзасцами контракт до лета 2026 года. Трансфер защитника обошелся ориентировочно в 2,5 млн евро. В новой команде украинский исполнитель будет выступать под 77-м номером.

В нынешнем сезоне Соболь потерял место в основе "Брюгге". Он провел всего 14 матчей (1 гол) во всех турнирах. Все 90 минут украинец отыграл лишь дважды. В последний раз на поле Соболь появлялся еще перед ЧМ-2022.

"Страсбург" после первого круга в Лиге 1 идет на 16-й строчке. В активе эльзасцев 15 очков. Такое же количество зачетных баллов у "Бреста" и "Аяччо", которые находятся в зоне вылета. В этом году из французской элиты вылетят 4 команды.

Новичок "Страсбурга" – второй футболист сборной Украины, переехавший в чемпионат Франции этой зимой. В январе ряды "Марселя" пополнил хавбек Малиновский. Полузащитник Игнатенко в свою очередь защищает цвета одного из лидеров Лиги 2 – "Бордо".

К слову, ранее вспомнили историю выступлений украинцев во Франции на фоне перехода Малиновского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины