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Защитник "Питтсбурга" с полдюжиной ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Нью-Йорк, Четверг 28 декабря 2023 10:13
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Защитник "Питтсбурга" с полдюжиной ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Крис Летанг (в центре) стал суперассистентом "Пингвинз" (twitter.com/PenguinsPR)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил альтернативного капитана "Питтсбург Пингвинз" Криса Летанга первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

36-летний защитник приложился к полному разгрому "Айлендерс" в Нью-Йорке (7:0). Ветеран оформил 6 результативных передач на партнеров по команде.

После безголевого первого периода настоящее избиение "островитян" началось во втором. Правда, Летанг сначала получил 2 минуты штрафа за удар соперника клюшкой. Далее опытный защитник принял участие в пяти голевых атаках "Пингвинз" с шайбами Генцела (дважды), Малкина (дважды) и Зогорны.

Открыл же счет Ракель, а в третьей 20-минутке Пуустинен с передачи героя дня установил итоговый результат. Летанг стал первым с 1986 года защитником, сумевшим отдать 6 ассистов за матч. Кроме того, теперь он – первый хоккеист защитного плана с пятью очками за период.

В топ-тройку звезд также попали форвард "Каролины" Себастьян Ахо и центральный нападающий "Чикаго" Коннор Бедард. Первый забросил шайбу и оформил 3 ассиста против "Нэшвилла" (5:2). Второй же отличился победным дублем в противостоянии с "Виннипегом" (2:1 ОТ).

Все результаты вечера в НХЛ:

Защитник &quot;Питтсбурга&quot; с полдюжиной ассистов стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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