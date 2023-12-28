Оборонець "Піттсбурга" з півдюжиною асистів став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

36-річний оборонець доклався до повного розгрому "Айлендерс" у Нью-Йорку (7:0). Ветеран оформив 6 результативних передач на партнерів по команді.

Після безгольового першого періоду справжнє побиття "острів'ян" розпочалося в другому. Щоправда, Летанг спершу отримав 2 хвилини штрафу за удар суперника ключкою. Та далі досвідчений оборонець взяв участь у п'яти гольових атаках "Пінгвінз" із шайбами Генцела (двічі), Малкіна (двічі) та Зогорни.

Відкрив же рахунок Ракель, а в третій 20-хвилинці Пуустінен із передачі героя дня встановив підсумковий результат. Летанг став першим із 1986 року оборонцем, який зумів віддати 6 асистів за матч. Окрім того, відтепер він – перший хокеїст захисного плану з п'ятьма очками за період.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Кароліни" Себастьян Ахо та центральний нападник "Чикаго" Коннор Бедард. Перший закинув шайбу та оформив 3 асисти проти "Нешвілла" (5:2). Натомість другий відзначився переможним дублем у протистоянні з "Вінніпегом" (2:1 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: