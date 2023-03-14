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Зрелищный данк звезды "Бостона" не спас от поражения в Техасе: момент дня в НБА

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Хьюстон, Вторник 14 марта 2023 10:51
Зрелищный данк звезды "Бостона" не спас от поражения в Техасе: момент дня в НБА Фото: Джейлен Браун (слева) набрал 43 пункта против "Рокетс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсал "Бостон Селтикс" Джейлен Браун оказался наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Один из лидеров "Бостона" запомнился моментом на старте третьей четверти встречи с "Хьюстоном". В стремительной атаке "Селтикс" Браун получил передачу на ход от защитника Смарта. Дальше "семерка" бостонцев выполнил классный прыжок и в борьбе со Смитом-младшим вколотил мяч в корзину одной рукой.

Эти и подобные зрелищные эпизоды, однако, не позволили "Бостону" одержать выездную победу. Матч завершился триумфом "Рокетс" (111:109), но не изменил турнирного положения команд. "Бостон" идет на второй строчке Восточной конференции НБА, а "Хьюстон" – безнадежный аутсайдер на Западе.

Сам Браун провел на паркете 39 минут и стал самым результативным в поединке. За это время он успел набрать 43 очка, сделал 5 подборов и отдал 2 передачи. Звезда "Селтикс" реализовал 16 бросков с игры (25 попыток).

Кто такой Джейлен Браун

Уроженец Джорджии, на студенческом уровне выступал за Университет Калифорнии. Выбран "Бостоном" под третьим номером драфта НБА-2016.

Контракт подписал после выступлений в Летней лиге ассоциации. Проводит седьмой сезон в составе "Селтикс" и помог именитой команде добраться до финала НБА-2022. Двукратный участник Матча всех звезд (2021, 2023).

Браун – убежденный вегетарианец. В свободное время изучает испанский язык, историю и философию, а также занимается медитацией.

К слову, накануне форвард "Нью-Орлеана" Мерфи возглавил хит-парад моментов со слэм-данком на 180 градусов.

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