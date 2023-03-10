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Вингер "Айлендерс" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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Питтсбург, Пятница 10 марта 2023 11:48
Вингер "Айлендерс" с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Андерс Ли забросил две шайбы на выезде (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги выбрал крайнего нападающего "Нью-Йорк Айлендерс" Андерса Ли лучшим игроком очередного дня регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Опытный американец забросил две шайбы "Питтсбурга" на выезде. Дубль капитана позволил "Айлендерс" оказаться в овертайме, где они дожали "Пингвинз" голом Нельсона.

Именно Ли открыл счет в дебюте поединка, когда в большинстве протолкнул шайбу за линию после броска Хорвата. Во второй же раз отличился под занавес основного времени. Островитяне выпустили шестого полевого при счете 2:3, а вингер вовремя сыграл на "пятаке" в суматохе после броска Добсона.

Благодаря выездной победе (4:3 ОТ) "Нью-Йорк Айлендерс" закрепились на 4-й строчке дивизиона Метрополитен. "Питтсбург" здесь идет пятым. Оба коллектива в данный момент проходят в плей-офф сезона.

Дополнили топ-3 звезд форвард "Лос-Анджелес Кингз" Адриан Кемпе и вратарь "Каролины" Петр Кочетков. Первый оформил дубль в противостоянии с "Колорадо" (5:2). Тем временем голкипер исполнил 19 сэйвов и завершил шатаутом матч против "Филадельфии" (1:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Вингер &quot;Айлендерс&quot; с дублем стал главной звездой вечера НХЛ: видео

К слову, накануне вратарь "Миннесоты" Флери возглавил хит-парад звезд после перфоманса против "Виннипега".

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