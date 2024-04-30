ua en ru
Вт, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Гейм-виннер защитника "Денвера" завершил сезон для "Лейкерс": момент дня в НБА

Денвер, Вторник 30 апреля 2024 12:58
UA EN RU
Гейм-виннер защитника "Денвера" завершил сезон для "Лейкерс": момент дня в НБА Фото: Джамал Мюррей во второй раз оформил гейм-виннер против "озерников" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался плеймейкер "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец вырвал непростую для "Наггетс" победу на финальных секундах противостояния с "Лейкерс". Он при равном счете на входе в "краску" решил бросать из-под Ривза и оформил последние два очка в поединке.

"Денвер" смог удержать победный счет (108:106). Команда Мюррея выиграла серию первого раунда плей-офф у калифорнийцев (4:1). В следующем этапе "Наггетс" встретятся с "Миннесотой".

Мюррей еще и стал самым результативным на паркете. Он набрал 32 очка, сделал 3 подбора и отдал 7 передач. В рядах "Лейкерс" с дабл-даблом матч завершил Леброн Джеймс (30+9+11).

Кто такой Джамал Мюррей

Уроженец канадской провинции Онтарио, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2016 выбран "Денвером" под седьмым номером.

Нынешняя кампания – седьмая в рядах "Наггетс". Весь сезон 2021/22 Мюррей пропустил из-за тяжелой травмы – разрыва передней крестообразной связки колена. В общей сложности не выходил на площадку 18 месяцев. В прошлом году стал чемпионом ассоциации с "Денвером".

В составе сборной Канады защитник получил "серебро" Панамериканских игр-2015. Ранее обязался минимум три года защищать цвета национальной команды.

К слову, накануне плеймейкер "Далласа" Ирвинг возглавил подборку моментов с эффектным двухочковым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
Обломки разлетелись на 1,5 км. Появилось видео удара кассетным снарядом по Одессе
DAILY
Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Посол Оле Эгберг Миккельсен: В Дании нет "усталости от Украины"