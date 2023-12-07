Есть ли угроза прорыва фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки: оценка экспертов

Прорыв линии фронта на востоке Украины вряд ли произойдет в случае захвата россиянами Марьинки и Авдеевки. Вероятно, ситуация может последовать по бахмутскому сценарию.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Штурмы россиян на Донбассе и маневры ВСУ под Херсоном. Что происходит на фронте в начале зимы".

Координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец считает, что в оперативном отношении Марьинка не играет большой роли. По его мнению, россиянам нужно направление, поэтому захват этого города важен для оккупантов.

Сейчас Марьинка больше похожа на руины, битва за нее идет уже долгие месяцы. В начале месяца российская пропаганда поспешила объявить об очередной победе и захвате города. Однако известно, что на западной окраине все еще стоят Силы обороны Украины.

По мнению майора запаса ВСУ Алексея Гетьмана, удержание руин любой ценой не имеет большого стратегического смысла. По словам эксперта, если придется отойти, то принципиальных изменений на восточном фронте от Купянска до Угледара не произойдет.

"Оборона сместится на запад, там много позиций. Куда именно, будут решать штабы Восточной группировки. Но ни захвати Авдеевки, ни захват Марьинки не будет означать прорыв линии фронты. Возможно, будет как с Бахмутом. Оккупанты его захватили, а дальше все - фактически без продвижений уже несколько месяцев", - отметил Гетьман.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Вчера, 3 декабря, воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что завод контролируют ВСУ.