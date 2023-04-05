RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оборона будет на первом месте. У Зеленского раскрыли детали визита в Польшу

Фото: пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Во время сегодняшнего визита президента Владимира Зеленского в Варшаву с польской стороной будет обсужден большой список тем. Но приоритетным является вопрос украинской обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря президента Сергея Никифорова в эфире телемарафона.

В свою очередь он подтвердил, что президент Украины находится Польше и уже начал вместе с первой леди Еленой Зеленской свой официальный визит.

"Могу сказать, что встретится с президентом Польши, с премьером, будет много других двусторонних и многосторонних встреч", - сказал Никифоров.

По его словам, у Зеленского запланированы также встречи с польским бизнесом, спасателями, волонтерами, с мэрами приграничных с Украиной городов.

"И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, которые постоянно или временно находятся в Польше. Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны", - заметил Никифоров.

При этом он назвал приоритетную тему, стоящую для украинской стороны сегодня.

"Оборона будет на первом месте, очевидно. Будем говорить об обороне, экономике, трансграничном движении, в частности железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы. Будем много говорить об экономике, как на государственном уровне, так и будет встрече с бизнесом. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях. Большой список тем", - резюмировал Никифоров.

Напомним, ранее в польских СМИ также сообщали о приезде Владимира Зеленского в Варшаву.

Все, что известно о поездке Зеленского в Польшу - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийПольшаВаршава