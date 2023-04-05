Оборона будет на первом месте. У Зеленского раскрыли детали визита в Польшу

В свою очередь он подтвердил, что президент Украины находится Польше и уже начал вместе с первой леди Еленой Зеленской свой официальный визит.

"Могу сказать, что встретится с президентом Польши, с премьером, будет много других двусторонних и многосторонних встреч", - сказал Никифоров.

По его словам, у Зеленского запланированы также встречи с польским бизнесом, спасателями, волонтерами, с мэрами приграничных с Украиной городов.

"И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, которые постоянно или временно находятся в Польше. Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны", - заметил Никифоров.

При этом он назвал приоритетную тему, стоящую для украинской стороны сегодня.

"Оборона будет на первом месте, очевидно. Будем говорить об обороне, экономике, трансграничном движении, в частности железнодорожном сообщении, расширении возможностей для перехода границы. Будем много говорить об экономике, как на государственном уровне, так и будет встрече с бизнесом. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях. Большой список тем", - резюмировал Никифоров.

Напомним, ранее в польских СМИ также сообщали о приезде Владимира Зеленского в Варшаву.

Все, что известно о поездке Зеленского в Польшу - читайте в материале РБК-Украина.

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