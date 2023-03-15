Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Украинцы сделали что-то чрезвычайное в районе Бахмута. Россияне хотят захватить этот город уже 7 месяцев, но не имеют там каких-то успехов благодаря стараниям Вооруженным силам Украины", - заявил он.

По словам главы Пентагона, если Зеленский скажет, что надо перегруппировать силы, то это не будет означать проигрыш в войне.

"По значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он задействован конкретно в принятии решений относительно того, что важно, а что не важно для обороны. Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна. Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону. Это им решать, а не нам", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что США будут поддерживать любое решение Зеленского.

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского. Мы сейчас надеемся предоставить украинцам возможность для изменения динамики на поле боя", - добавил министр обороны США.

Напомним, ранее Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута.

Ранее РБК-Украина рассказывала, почему Украина продолжает удерживать оборону города, несмотря на оговорки западных союзников.

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