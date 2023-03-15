ua ru
Ср, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту

Новина українською →
Среда 15 марта 2023 20:57
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту Фото: министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты поддерживают решения украинского президента Владимира Зеленского по обороне Бахмута.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Украинцы сделали что-то чрезвычайное в районе Бахмута. Россияне хотят захватить этот город уже 7 месяцев, но не имеют там каких-то успехов благодаря стараниям Вооруженным силам Украины", - заявил он.

По словам главы Пентагона, если Зеленский скажет, что надо перегруппировать силы, то это не будет означать проигрыш в войне.

"По значимости этого города. Президент Зеленский ведет свою борьбу, он задействован конкретно в принятии решений относительно того, что важно, а что не важно для обороны. Если Зеленский скажет, что надо перегруппироваться, то это не значит, что война проиграна. Это им решать, где оставаться и как долго вести оборону. Это им решать, а не нам", - заявил Остин.

Он подчеркнул, что США будут поддерживать любое решение Зеленского.

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского. Мы сейчас надеемся предоставить украинцам возможность для изменения динамики на поле боя", - добавил министр обороны США.

Напомним, ранее Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором было принято решение о дальнейшем содержании и защите города Бахмута.

Ранее РБК-Украина рассказывала, почему Украина продолжает удерживать оборону города, несмотря на оговорки западных союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Бахмут Война России против Украины
NEWS
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
Глава Пентагона: США поддерживают решения Зеленского по Бахмуту
DAILY
Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Борис Филатов: Когда полетели первые ракеты, у тех, кто грустил по СССР, сразу исчезли иллюзии