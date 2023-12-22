В "Оболони" отреагировали на слухи о групповой повестке для футболистов команды

"Сообщаем о том, что в настоящее время ни одному из игроков команды не поступали повестки. Ведь все военнообязанные работники клуба придерживаются Законов Украины "Об обороне Украины", "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе", - сообщили в клубе.

По данным пресс-службы, ФК Оболонь Киев соблюдает требования законодательства и согласно постановлению КМУ №1487 о порядке организации и введения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов сейчас происходит сверка военно учетных данных военнообязанных работников, призывников и резервистов.

"ФК "Оболонь" Киев согласно постановлению КМУ от 27 января 2023 года №76 получил статус критически важного предприятия для функционирования экономики. Соответственно футболисты клуба, которые являются военнообязанными получили бронирование на период мобилизации", - пояснили в клубе.

Напомним, сегодня в сети появилась информация, что Футболисты и работники киевского клуба "Оболонь", выступающего в Украинской Премьер-лиге, получили повестки в ТЦК и СП.

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