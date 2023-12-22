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Футболистам команды УПЛ пришла групповая повестка, - источник

Киев, Пятница 22 декабря 2023 20:45
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Футболистам команды УПЛ пришла групповая повестка, - источник Футболисты "Оболони" якобы получили повестки (фото: facebook.com/obolonfc)
Автор: Дмитрий Левицкий

Футболисты и работники киевского клуба "Оболонь", выступающего в Украинской Премьер-лиге, получили повестки в ТЦК и СП. Всего военкомат на этой неделе направил профессиональным спортсменам 25 повесток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на инсайдерскую информацию спортивного журналиста Михаила Спиваковского, которую он озвучил в программе "ТаТоТаке".

"Сейчас главный курорт для украинских футболистов - это Буковель. Если вы поедете в Буковель, то будет трудно пройти от елки к елке, чтобы не встретить футболиста. Некоторые даже на лыжах катаются", - рассказал он.

"На самом деле это очень контрастирует с тем, что произошло на этой неделе с игроками "Оболони". По нашей информации, в "Оболонь" поступила групповая повестка на 25, кажется, человек", - добавил Спиваковский.

В клубе официально никак пока не комментируют слова журналиста. Официально нет ни подтверждения, ни опровержения.

Отметим, что на зимний перерыв киевский клуб пошел на 13-м месте в турнирной таблице УПЛ. "Пивовары" набрали 14 очков в 16 матчах чемпионата.

Напомним, 11 декабря "пивовары" проиграли киевскому "Динамо" на финише 17-го тура украинской Премьер-лиги.

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