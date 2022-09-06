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Обікрали жертв на 12 млн гривень під час війни: правоохоронці піймали банду

Фото: викрито банду, яка викрала понад 12 млн гривень під час війни (gp.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці затримали банду, яка обікрала своїх жертв на 12 млн гривень. Угрупування скоювало злочини під час повномасштабної війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, протягом липня-вересня цього року учасники банди в умовах воєнного стану на території Київської та Вінницької областей систематично вчиняли крадіжки майна в особливо великих розмірах.

Так, маскуючись, вони проникали до офісних приміщень суб’єктів господарської діяльності та викрадали там гроші і майно, загальна сума яких склала понад 12 млн гривень.

Правоохоронці провели 13 обшуків на території Києва та області за місцями проживання та транспортних засобах членів угрупування.

Внаслідок чого було виявлено та вилучено гроші потерпілих, речі, транспортні засоби, знаряддя та засоби для вчинення злочинів.

Наразі п’ятьох учасників організованої групи затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Їм вже повідомлено про підозру у вчиненні крадіжки в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України).

Триває досудове розслідування.

Фото: викрито банду, яка викрала понад 12 млн гривень під час війни (gp.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області поліцейські затримали злочинну групу, яка здійснювала розбійні напади на підприємців.

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