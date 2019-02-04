Виявлений літак із зниклим аргентинським футболістом

Літак виявили на дні протоки Ла-Манш

В ходе поисковых работ обнаружен самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец, Эмилиано Сала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Самолет лежит на дне пролива Ла-Манш, родственникам нападающего Эмилиано Сала уже сообщили о находке.

Так, пропавший легкомоторный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором летел нападающий Эмилиано Сала, обнаружен на дне пролива Ла-Манш.

"Это лучший результат, который мы могли принести семьям пропавших без вести", - говорится в сообщении.

Отметим, легкомоторный самолет вылетел из французского Нанта в столицу Уэльса Кардифф вечером 21 января, в самолете находились два человека - аргентинец Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 января исчез легкомоторный пассажирский самолет, на борту которого мог находиться футболист английского клуба Cardiff City, аргентинец, Эмилиано Сала.

Одномоторный самолет Piper Malibu исчез в районе маяка Каскетс приблизительно в 13 километрах от британского побережья.

Как писало РБК-Украина, в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия) разбился полицейский вертолет, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали.