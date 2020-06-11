Оприлюднено текст Меморандуму МВФ і України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив повні тексти Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику з 18-ти місячної програми Stand-by з Україною. Згідно з документом, Україна отримає 5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба МВФ.

Лист про наміри та Меморандум містять заходи та умови, які були реалізовані і планують реалізувати, і дотримуватися Кабінет міністрів і Національний банк України протягом періоду дії програми у 2020-2021 роках.

Крім того, в Меморандумі розписані конкретні кроки, необхідні для успішного проходження переглядів та отримання наступних траншів за програмою Stand-by.

Програма Stand-by зосереджена на підтримці макроекономічної і фінансової стабільності і охоплює такі сфери як: фіскальна політика; монетарна політика; політика фінансового сектора; енергетична політика та антикорупційна політика.

Нагадаємо, 10 червня МВФ направив Україні перший транш кредиту на суму 2,1 млрд доларів.

Крім того, Рада директорів рада МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України в розмірі 5 млрд доларів.