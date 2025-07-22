ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Обменники снизили курс доллара и подняли курс евро выше 49 гривен

Украина, Вторник 22 июля 2025 10:23
UA EN RU
Обменники снизили курс доллара и подняли курс евро выше 49 гривен Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины находится ниже 42 гривен. Единая европейская валюта поднялась выше 49 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 июля средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 15 копеек до 49,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,00 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,77-41,80 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 5 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Единая европейская валюта также подорожала.

Официальный курс на 22 июля 2025 года установлен на таком уровне: 41,8194 гривен за 1 доллар (+0,0680 грн).

Официальный курс евро составит 48,7907 гривен за 1 евро (+0,1837 грн).

Прогноз курса

Аналитики инвесткомпании ICU не ожидают изменения политики НБУ в части курса, который продолжит колебаться неподалеку от 41,8 грн/доллар в ближайшее время.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
Новости
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте 1090 солдат и много техники, - Генштаб
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе