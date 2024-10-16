Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 17 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2256 гривен за 1 доллар (+0,0117 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,9132 гривен за 1 евро (-0,0100 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,23-41,25 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек до 41,50 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, единственным законным средством платежа в Украине является гривна, и это остается принципиальной позицией НБУ

"Криптовалюту мы не рассматриваем как законное средство платежа", - сказал он.

По его мнению, сегодня рынок виртуальных активов в большинстве своем обслуживает теневой оборот и схемы оптимизации.