Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

По состоянию на утро 4 февраля средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 41,90 гривен, курс евро упал на 35 копеек до 43,50 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 42,80 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,65-41,70 грн/доллар (покупка-продажа) - на 10 копееки ниже по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после того, как на прошлой неделе он упал до минимума за 1,5 месяца.

Официальный курс на 4 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7908 гривен за 1 доллар (+0,0645 грн).

Официальный курс евро составит 42,8627 гривен за 1 евро (-0,4617 грн).

Прогноз курса

Как отмечают аналитики инвесткомпании ICU, в конце января 2025 года доллар упал до минимума за 1,5 месяца. Однако в начале февраля ситуация на валютном рынке Украины изменится.

По их данным, на прошлой неделе Национальный банк воспользовался лучшей сбалансированностью валютного рынка, получая дополнительную поддержку от экспортеров, которые нуждались в большем количестве гривневой ликвидности для уплаты налогов в конце января.

Однако фактор увеличенного предложения валюты исчезнет в начале месяца, тогда как возрастет спрос в розничном сегменте из-за открытия новых лимитов для онлайн-покупки валюты физическими лицами.

"Поэтому НБУ придется снова ослаблять гривну или существенно наращивать интервенции, чтобы не допускать резких колебаний курса", - прогнозируют аналитики ICU.