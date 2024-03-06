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Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Украина, Среда 06 марта 2024 11:00
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Обменники обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара стабилен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилен второй день подряд. Единая европейская валюта немного подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 6 марта средний курс продажи доллара в Украине не изменился - 38,60 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 42,05 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 38,10 гривен, евро по 41,35 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 38,36 - 38,39 грн/доллар (покупка-продажа) - снижение на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара. Доллар дорожает третий день подряд.

Официальный курс на 6 марта 2024 года установлен на таком уровне: 38,3943 гривен за 1 доллар (+0,0808 грн). Курс евро составит 41,6463 гривен за 1 евро (+0,1030 грн).

Изменения курса

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в феврале 2024 года упал на 0,6% до 38,34 гривен за доллар.

Данные НБУ свидетельствуют, что курс находится на уровне марта прошлого года.

Напомним, средний курс продаж наличного доллара в Украине за 2023 год упал на 5,9% до 37,83 гривен. Курс доллара упал после роста в течение 2022 года на 47,7% - с 27,21 до 40,19 грн/доллар.

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