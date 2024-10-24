ua en ru
Чт, 24 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Дефицит никуда не исчезнет: как функционирует валютный рынок и что будет с курсом доллара

Украина, Четверг 24 октября 2024 14:03
UA EN RU
Дефицит никуда не исчезнет: как функционирует валютный рынок и что будет с курсом доллара Фото: Курс доллара будет колебаться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На валютном рынке Украины в условиях войны и высоких расходов правительства на оборону будет сохраняться структурный дефицит валюты, который будет покрывать НБУ из резервов.

Об этом заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию "Последний капиталист".

Как сообщил Лепушинский, сейчас НБУ проводит политику "управляемой гибкости" курса. Она заключается в том, что курс реагирует на то, как изменяется баланс спроса и предложения на валютном рынке.

Однако специфика Украины в том, что экономика находится под влиянием войны.

"У нас очень значительный дефицит бюджета объективный, потому что у нас значительные потребности бюджета. Соответственно, эти деньги, которыми государство финансирует в том числе обороноспособность и другие свои функции, они попадают на валютный рынок в том числе", - сказал он.

Как отметил Лепушинский, соответственно, пока будет дефицит бюджета "курс своего равновесного уровня сам не найдет, то есть все равно нужно вмешательство Национального банка".

"У нас постоянно будет структурный дефицит валюты. Пока, скорее всего, у нас такая экономика в состоянии войны и большие расходы бюджета, дефицит валюты будет сохраняться", – добавил банкир.

Управляемая гибкость

Лепушинский сообщил, что для валютного рынка важно, чтобы не формировалась определенная уверенность, что курс будет двигаться в одном направлении, поскольку если он будет двигаться в одном направлении и все ожидают, что он будет двигаться в том направлении, значит будет расти спрос на валюту и вымываться резервы НБУ.

"Задача НБУ формировать ожидания на валютном рынке, что курс может двигаться в двух направлениях. И как мы видим, он и движется в двух направлениях. Наша задача обеспечить, чтобы курс двигался. Когда этот дефицит уменьшится, чтобы он укреплялся, когда расширяется, чтобы он соответственно двигался в сторону обесценения и чтобы эта вероятность она существовала как укрепление, так и обесценение", - добавил банкир.

Напомним, безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. С начала года НБУ уже продал на межбанке 24,5 млрд долларов, что примерно соответствует объему финансовой помощи Киеву за этот период.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Курс доллара
NEWS
У Зеленского опровергли информацию Politico о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО
У Зеленского опровергли информацию Politico о "7 противниках" приглашения Украины в НАТО
DAILY
Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Гаврилюк: Объемы набора в армию в Украине и России несопоставимы