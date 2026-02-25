Обменники или банки? Где дешевле покупать валюту 25 февраля

Главное:

Обменники: Доллар и евро подешевели. Средняя покупка доллара - 43,23 грн, евро - 51,30 грн.

Доллар и евро подешевели. Средняя покупка доллара - 43,23 грн, евро - 51,30 грн. Банки: Средний курс продажи доллара держится на отметке 43,50 грн, евро - 51,36 грн.

Средний курс продажи доллара держится на отметке 43,50 грн, евро - 51,36 грн. Самый выгодный доллар: Среди популярных банков самый низкий курс у ПриватБанка (43,45 грн) и Monobank (43,47 грн).

Среди популярных банков самый низкий курс у ПриватБанка (43,45 грн) и Monobank (43,47 грн). Безналичный расчет: Традиционно карточные курсы в Ощадбанке и ПриватБанке на несколько копеек выше наличных (в среднем на 3-15 коп).

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, средний курс доллара 25 февраля при покупке составляет 43,23 (-7 коп) гривны, а сдать валюту можно по курсу в 43,13 (-7 коп) гривны.

Евро в обменники сегодня в среднем стоит 51,30 (-10 коп) гривну, а сдать можно по курсу в 51,15 (-10 коп) гривну.

Фото: курс валют на 25 февраля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банке

В банках сегодня средний курс для покупки доллара составляет 43,5 гривен, а сдать можно по 43 гривны. Курс евро 51,36 и 50,75 соответственно.

К примеру, ПриватБанк сегодня продает доллар по курсу 43,45 гривны в кассе и 43,48 гривны для карточек. Евро в "Привате" сегодня стоит 51,40 гривен в кассе, а для безнала - 51,55 гривну.

Ощадбанк установил курс продажи доллара на уровне 43,5 гривен в кассе и 43,55 гривны - безнал. Евро в "Ощаде" держится на уровне 51,50 гривны при покупке в отделениях и 51,60 гривну - безнал.

В Мonobank доллар сегодня можно купить по 43,47 гривны, а евро за 51,50 гривну.

"Пумб" продает доллары в кассе по курсу 43,60 гривны, а для безнала курс держится на уровне 43,40 гривен. Евро же в "Пумбе" можно купить по курсу в 51,40 гривну.