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Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро

Украина, Среда 22 ноября 2023 10:27
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Обменные пункты обновили курсы валют: сколько стоят доллар и евро Фото: курс доллара стабилизировался (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины стабилизировался. Единая европейская валюта подорожала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 22 ноября средний курс доллара в Украине не изменился - 37,75 гривен, курс евро вырос на 5 копеек до 41,10 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,25 гривен, евро по 40,40 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 36,10 -36,12 (покупка-продажа) - рост на 3 копейки по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара менее чем на 1 копейку. Доллар дешевеет пятый день подряд.

Официальный курс на 22 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0453 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн).

Курс евро составит 39,466 гривен за 1 евро (+0,0674 грн).

Прогноз курса

Финансовые аналитики, банкиры и население ждут доллар дороже 40 гривен в течение следующих 12 месяцев.

По данным НБУ, финансовые аналитики в октябре 2023 года прогнозируют курс на уровне 40,36 грн/доллар.

Население ждет курс 40,43 грн/доллар. Кроме того, банкиры прогнозируют курс в течение следующих 12 месяцев на уровне 41,16 грн/доллар

Кабинет министров в проекте госбюджета на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар.

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