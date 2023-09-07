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Обмен военной помощью между Россией и КНДР приведет к дальнейшей изоляции стран, - Харрис

Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Обмен военной поддержкой между Северной Кореей и Россией для использования в войне против Украины был бы "огромной ошибкой".

Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По ее словам, для России было бы признаком отчаяния искать помощи у Северной Кореи, и это приведет к дальнейшей изоляции обеих стран.

"Я думаю, что это было бы огромной ошибкой. Мысль о том, что они будут поставлять боеприпасы с этой целью, - это была бы огромная ошибка. Я также твердо убежден, что и для России, и для Северной Кореи это приведет к дальнейшей изоляции", - заявила Харрис.

При этом вице-президент США отметила, что Россия в большом отчаянии. 

"Совершенно очевидно, что Россия... очевидно, что она в большом отчаянии. Они уже пережили стратегический провал. Только подумайте, в начале всего этого, полтора года назад, аналитики говорили, что все закончится в считанные дни. А украинцы все еще сражаются", - заявила Харрис.

Сотрудничество между Россией и КНДР

Северная Корея открыто поддерживает российскую агрессию против Украины, а с начала года, по информации США, поставляла боеприпасы боевикам ЧВК "Вагнера".

В последние дни американские официальные лица предупреждают, что переговоры о поставках оружия между Россией и Северной Кореей активно продвигаются, а в одном из сообщений говорится, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в этом месяце, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках Москве оружия для ее военных действий.

Недавно секретарь Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что наложит дополнительные санкции на КНДР или любую другую страну, которая будет поставлять оружие россиянам.

В то же время советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил Ким Чен Ына, что КНДР заплатит цену за поставку России оружия для использования в Украине.

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