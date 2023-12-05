Обмен старых лампочек на светодиод. Шмыгаль заявил о старте новой фазы программы

"Продолжаем политику энергоэффективности. Сегодня стартует следующая фаза реализации программы обмена старых ламп на светодиодные", - отметил чиновник.

Глава правительства уточнил, что теперь каждый пенсионер в отделении "Укрпочты" может сразу получить по 5 современных LED-ламп на одного человека.

По словам Шмыгаля, в целом данная программа уже продемонстрировала "отличные результаты".

"Украинцы получили более 21 млн энергоэффективных ламп, и этим существенно снизили нагрузку на энергосистему", - объяснил он.

Также чиновник заявил, что в настояще время, несмотря на сложные погодные условия и продолжающиеся российские атаки, энергосистема Украины - сбалансирована.

"Плановых отключений потребителей нет, при необходимости импортируем необходимые объемы электроэнергии из стран ЕС", - добавил он.

Программа обмена ламп в Украине

Напомним, в Украине с января каждому жителю предоставили возможность обменять лампы накаливания на LED-лампы. Такая программа была введена для экономии электроэнергии на фоне постоянных ударов российских оккупантов по энергетической инфраструктуре.

Ранее осенью сообщалось, что украинцы через портал "Дія" уже обменяли более 20 миллионов старых ламп. Также РБК-Украина писало, что 11 августа Кабмин расширил программу обмена ламп.

Добавим также, что 24 ноября Кабмин упростил выдачу светодиодных лампочек населению. В частности, их смогут получить пенсионеры по пять штук на одного человека в отделениях "Укрпочты". Для этого нужно только иметь при себе пенсионное удостоверение.

Детальнее о том, как бесплатно обменять старую лампочку на новую LED-лампу, читайте в материале РБК-Украина.