Обмен ламп на новые: в "Дія" запустили бета-тестирование

"Открываем запись на бета-тест обмена 5 старых ламп на 5 новых - энергосберегающих. Переход на такой тип ламп позволит в 15 раз сэкономить электроэнергию. Станьте первым пользователем новой услуги и экономьте киловатты Украины с LED-освещением", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за постоянных российских обстрелов украинцы вынуждены экономить электроэнергию и планировать свое время по графикам отключений света.

"Поэтому еще один эффективный способ сэкономить потребление электроэнергии - пользоваться более экономными лампами. По оценкам специалистов, переход на LED-лампы сократит потребление на 7-10% в моменты пиковой нагрузки. Это поможет существенно уменьшить дефицит электроэнергии в системе", - говорится в сообщении.

Для участия в программе необходимо:

быть совершеннолетним;

имеете РНОКПП (налоговый номер);

ранее не получать лампочки на "Укрпочте".

Записаться на тестирование можно по ссылке.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Украине запускается программа по обмену старых ламп на энергосберегающие.

Кроме того, обмен старых ламп накаливания на светодиодных в отделениях "Укрпочты" начнется с конца января.

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