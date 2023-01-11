Когда начнут обменивать старые лампы на светодиодные: ответ "Укрпочты"

Обмен старых ламп накаливания на светодиодных в отделениях "Укрпочты" начнется с конца января. На первом этапе планируют заменить 15 млн ламп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Бета-тест программы по обмену LED-ламп пройдет в шести регионах, а затем запустится по всей стране. Украинцы смогут обменять 5 ламп накаливания на светодиодные двух типов цоколя Е27 и Е14.

На первом этапе планируется обменять 15 млн ламп. Финансировать проект будут за счет средств ЕС.

Как обмены лампы:

обменивать лампы можно гражданам от 18 лет, нужно иметь паспорт, идентификационный код и исправные лампы накаливания;

необходимо подать электронную заявку через приложение "Дія", таким образом заказав лампы, и прийти в отделение "Укрпочты" в течение 5 суток после получения подтверждения;

если у человека нет возможности заказать лампы через "Дію", он должен прийти на "Укрпочту" и при наличии ламп обменять их в отделении.

Обмен производится исключительно на исправные лампы накаливания. Если человек дома обнаружит, что лампы не работают, их можно заменить другими диодными.

"Такой обмен можно сделать один раз, возвращать неисправные лампы нужно в упаковке от производителя. Без упаковки обмен не осуществляется", - говорится в сообщении.