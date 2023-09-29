Обмен мелких монет и старых банкнот гривны продлили до конца войны

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Они уже длительно изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

Согласно решению НБУ, монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены.

"Благодаря продлению срока у украинцев будет больше времени для обмена. Особенно это важно для граждан, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны или находятся на временно оккупированных территория", - говорится в сообщении.

Сколько таких монет и банкнот остается в обращении

По состоянию на сегодняшний день в обращении еще остается почти 7,2 млрд штук монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

С начала изъятия их из обращения произведен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, за последний месяц обменяно более 3 млн штук.

Банкнот старого образца, введенных в обращение до 2003 года, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020-2022 годы проведет обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысяч штук - в течение сентября этого года.

Куда обращаться для обмена

В Национальный банк Украины:

в Киеве: Контрактовая пл., 2А;

в Днепре: ул. Воскресенская, 13;

во Львове: ул. Коперника, 4;

в Одессе: ул. Ришельевская, 8;

в Харькове: Театральная пл., 1;

в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

В уполномоченные банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы.

Изъятие банкнот и монет из обращения

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения.

Также с 1 октября 2020 года из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.