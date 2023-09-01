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На обмен мелких монет и банкнот старых образцов остался месяц: как это сделать

Украина, Пятница 01 сентября 2023 13:14
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На обмен мелких монет и банкнот старых образцов остался месяц: как это сделать Фото: обмен мелких монет и банкнот старых образцов завершится 30 сентября  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые изымаются из наличного обращения, можно до 30 сентября 2023 года. После этого они уже не будут обмениваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как говорится в сообщении, речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Куда обращаться

В Национальный банк Украины:

  • Киеве: Контрактовая пл., 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

В уполномоченным банки: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно совершить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы.

Изъятие банкнот и монет из обращения

Напомним, что с 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения.

Также с 1 октября 2020 из оборота изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

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