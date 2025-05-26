Обмен "1000 на 1000": освободили военных из 46 частей, из которых ранее никого не возвращали

"В результате самого масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках на обмен. Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет - 311 защитников содержались в неволе с 2022 года. 122 воина находились в российских застенках с 2023 года и 150 защитников - с 2024-го.

Всего среди освобожденных в большом обмене военнослужащих - 497 представителей Сухопутных сил, 97 моряков Военно-Морских Сил, 95 бойцов Территориальной обороны, 72 десантника, 21 - Силы беспилотных систем, 2 представителя Воздушных сил и 2 - Сил поддержки.

Также освобождены 56 пограничников, 31 нацгвардеец, 1 представитель Государственной специальной службы транспорта.

Домой вернулись 175 защитников Мариупольского гарнизона, 81 из них попали в плен с Азовстали.

Все освобожденные военнослужащие - это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых горячих участках фронта.