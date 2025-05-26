Обмен "1000 на 1000": освободили военных из 46 частей, из которых ранее никого не возвращали

В рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из России военных из 46 частей, из которых ранее россияне никого не возвращали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
"В результате самого масштабного обмена "1000 на 1000" Украине удалось вернуть из плена военнослужащих из 46 частей, которых ранее ни разу не было в списках на обмен. Возвращение бойцов из этих подразделений долгое время блокировалось российской стороной по разным причинам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый третий освобожденный украинский военнослужащий пробыл в плену более 3 лет - 311 защитников содержались в неволе с 2022 года. 122 воина находились в российских застенках с 2023 года и 150 защитников - с 2024-го.
Всего среди освобожденных в большом обмене военнослужащих - 497 представителей Сухопутных сил, 97 моряков Военно-Морских Сил, 95 бойцов Территориальной обороны, 72 десантника, 21 - Силы беспилотных систем, 2 представителя Воздушных сил и 2 - Сил поддержки.
Также освобождены 56 пограничников, 31 нацгвардеец, 1 представитель Государственной специальной службы транспорта.
Домой вернулись 175 защитников Мариупольского гарнизона, 81 из них попали в плен с Азовстали.
Все освобожденные военнослужащие - это солдаты и сержанты, которые держали оборону на самых горячих участках фронта.
Напомним, что еще 16 мая в Турции на переговорах между Украиной и Россией была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными в формате "1000 на 1000".
Из-за большого объема процедура проходила поэтапно в течение трех дней.
Первый этап обмена состоялся в пятницу, 23 мая. Он предусматривал освобождение 390 человек: среди них 270 военных и 120 гражданских. В первый день были освобождены бойцы Военно-морских сил, Десантно-штурмовых войск, Национальной гвардии, Сил территориальной обороны и пограничники.
На второй день, 24 мая, Украина вернула 307 защитников, среди которых - 27 воинов из Мариуполя, а также бойцы некоторых других военных подразделений, которые были освобождены впервые.
В воскресенье, 25 мая, из плена вернулись еще 303 украинца, включая 70 защитников Мариуполя.
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