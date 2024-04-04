"Ограниченно пригодных" к службе больше не будет. Что делать тем, кто имеет этот статус

Статус "ограниченно пригодный" к военной службе отменили в Украине. Военнообязанные, имеющие этот статус, должны пройти военно-врачебную комиссию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Telegram.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3621-IX, который, в частности, предусматривает отмену статуса "ограниченно пригодный".
Как отмечает Минобороны, отмена статуса "ограниченно пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу "пригодный" или "непригодный". Закон вступает в силу через месяц после опубликования, то есть 4 мая 2024 года.
Граждане, которые признаны "ограниченно пригодными", должны повторно пройти ВЛК в течение девяти месяцев после вступления закона в силу - до 04 февраля 2025 года.
После вступления закона в силу правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе.
После повторного осмотра военные признаны непригодными - будут
уволены с военной службы, а пригодные - продолжат проходить военную службу
В свою очередь военнообязанные признанные непригодными исключаются из воинского учета, а пригодные - могут проходить службу.
Напомним, Верховная рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине еще на три месяца. Они будут действовать, по меньшей мере, до 13 мая 2024 года. Ожидается, что военное положение и мобилизацию продлят.
Недавно парламент в целом принял закон об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.
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