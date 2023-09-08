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Ограничение на выезд за границу будет только для мобилизованных женщин, - Вениславский

Фото: Федор Вениславский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Ульяна Безпалько

Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин, а не всех, кто будет стоять на военном учете.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский.

"Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения", - отметил Вениславский.

Что касается женщин, которые будут поставлены на военный учет, то, по его словам, никаких ограничений в их выезде нет и этот вопрос не рассматривается.

Нардеп подчеркнул, что и сейчас есть женщины, стоящие на военном учете и никаких ограничений в выезде за границу для них не установлено.

Военный учет для женщин

Напомним, в октябре 2022 года Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете женщин. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, должны обязательно приниматься на учет военнообязанных.

Как заявил представитель президента в Совете Федор Вениславский, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат обязательному военному учету. С 1 октября 2023 г. такие женщины должны явиться в ТЦК и пройти все необходимые процедуры.

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