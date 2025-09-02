Ограничение на командировки нардепов: суд отказал Ионовой в иске против Стефанчука

Народная избранница требовала признать противоправными и отменить распоряжения, устанавливающие новый порядок оформления загранкомандировок для депутатов в условиях военного положения.

Мария Ионова утверждала, что документы создают систему "выездной визы", которая якобы ставит поездки депутатов за границу под контроль спикера и может ограничивать работу оппозиционных депутатов за границей.

В частности, истец утверждала, что это позволяет руководству парламента контролировать политическую деятельность оппозиционных депутатов и препятствовать их внешнеполитической работе.

Представитель спикера ВР Руслана Стефанчука отрицал исковые требования, отметив, что распоряжения являются техническими и регулируют лишь порядок оформления командировок, связанных с парламентской деятельностью, не ограничивая общее право депутатов на выезд.

Рассмотрев предоставленные материалы и аргументы сторон, Киевский окружной административный суд в составе председательствующего судьи Щавинского пришел к выводу об отказе в иске.