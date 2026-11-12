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Ограничение Starshield для Украины действует в ключевой зоне для перехвата дронов РФ

18:10 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: скорость Starshield ограничена на первой линии обороны Украины (Getty Images)

Скорость спутниковой связи Starshield, используемого на фронте украинскими военными, ограничилась по всей линии обороны. Это критически важно для возможности Украины обороняться.

Как передает РБК-Украина, об этом в комментарии журналиту "Радио Свобода" Алексу Рауфоглу заявил временный поверенный по делам Украины в США Денис Сеник.

Скорость Starshield ограничена

По словам Сеника, ограничения скорости Starshield начали постепенно вводиться только несколько дней назад. В настоящее время они полностью действуют на территории Украины и вдоль линии фронта.

Сеник заявил, что ограничения распространяются на линию столкновения - первую линию обороны Украины и ключевую зону для перехвата российских дронов.

Главный дипломат Киева в Вашингтоне говорит, что операции Starshield ограничиваются скоростью до 160 км/ч.

"Снова подрывается способность Украины защищать свое небо. Снова под угрозой жизни украинских гражданских лиц. Каждое нарушение этих возможностей ослабляет ПВО Украины и дает России больше возможностей для ударов по нашим городам и убийств невинных людей", - говорит Сеник.

По его мнению, способность Украины защищать свой народ не должна быть поставлена ​​под угрозу.

Ранее РБК-Украина писало, что США могли специально ограничить скорость Starlink над линией фронта, чтобы давить на Украину во время мирных переговоров с РФ. Это существенно усложняет ВСУ перехват российских реактивных дронов.

Кроме того, еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предупредил, что Starlink может потерять доверие Европы из-за невыполнения контрактных обязательств.

По его словам, речь идет не о доброй воле компании по отношению к Украине, а о контрактах, оплачиваемых европейскими странами.

Также стало известно, что соглашение с правительством США о доступе украинских военных к спутниковой сети Starshield подходит к концу в 2027 году.

Поэтому Украине нужны срочные переговоры с США по продлению этого контракта.

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