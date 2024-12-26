Ограничения ослабят. В "Укрэнерго" рассказали о графиках отключения света на 27 декабря

Как отметили в компании, для бытовых потребителей с 08:00 до 17:00 будут действовать полочереди отлючений света.

При этом для промышленности и бизнеса с 08:00 до 17:00 введут графики ограничения мощности.

В "Укрэнерго" объяснили, что причина ограничений - повреждение энергетических объектов в результате массированной атаки россиян 25 декабря. Энергетики работают, чтобы как можно скорее восстановить поврежденное врагом оборудование.

Также в компании предупредили украинцев, что время и объем ограничений могут измениться в течение суток.