25 ноября в ряде областей Украины будут круглосуточно действовать плановые отключения света из-за последствий ударов РФ. Однако графики немного ослабят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 25 ноября, в части областей круглосуточно будут действовать плановые отключения электроэнергии:
Причина таких ограничений света для пользователей - последствия вражеских атак на энергосистему Украины.
В "Укрэнерго" добавили, что специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.
Ранее РБК-Украина писало, что 24 ноября графики отключений электроэнергии действовали от 0,5 до 3,5 очереди.
Кроме того, вечером 22 ноября из-за очередного удара по энергетике в пяти регионах страны ввели аварийные отключения света .
Ограничения охватили Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Запорожскую и Сумскую области.
Перед этим в Запорожской области по указанию НЭК "Укрэнерго" ввели специальные графики аварийных отключений, через которые свет по части адресов выключается вне привычных почасовых графиков.