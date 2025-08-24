Ограничения дивидендов понятны во время войны, но пришло время их пересматривать, - руководитель Velta

По его словам, ограничения, введенные во время военного положения, имели логическую основу для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время, в условиях потребности в восстановлении экономики, эти правила необходимо постепенно смягчать.

"Я понимаю, почему были введены эти ограничения во время военного положения. Эту норму надо пересматривать и не только для горно-добывающей сферы, но и всех предприятий, которые были построены за средства иностранных инвесторов потому, что инвестор должен получать прибыль и имеет право распоряжаться собственными средствами", - подчеркнул Бродский.

Он подчеркнул, что валютная либерализация дивидендов является критическим условием для сохранения доверия международных партнеров и привлечения новых инвестиций в Украину.

Напомним, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар заявил, что украинской экономике необходимо не только постепенное смягчение валютных ограничений, но и переосмысление подходов к средствам, сконцентрированных на Едином казначейском счете (ЕКС).