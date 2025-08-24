RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Ограничения дивидендов понятны во время войны, но пришло время их пересматривать, - руководитель Velta

Фото: руководитель титанодобывающей компании Velta Андрей Бродский (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Украинский бизнес нуждается в пересмотре валютных ограничений, в частности на репатриацию дивидендов, чтобы обеспечить справедливые условия для иностранных инвесторов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил руководитель титанодобывающей компании Velta Андрей Бродский.

По его словам, ограничения, введенные во время военного положения, имели логическую основу для сохранения макрофинансовой стабильности. В то же время, в условиях потребности в восстановлении экономики, эти правила необходимо постепенно смягчать.

"Я понимаю, почему были введены эти ограничения во время военного положения. Эту норму надо пересматривать и не только для горно-добывающей сферы, но и всех предприятий, которые были построены за средства иностранных инвесторов потому, что инвестор должен получать прибыль и имеет право распоряжаться собственными средствами", - подчеркнул Бродский.

Он подчеркнул, что валютная либерализация дивидендов является критическим условием для сохранения доверия международных партнеров и привлечения новых инвестиций в Украину.

Напомним, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар заявил, что украинской экономике необходимо не только постепенное смягчение валютных ограничений, но и переосмысление подходов к средствам, сконцентрированных на Едином казначейском счете (ЕКС).

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Инвестиции в Украину