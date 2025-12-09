Ограничения будут сняты: Трамп анонсировал продажу Китаю чипов NVIDIA H200 для ИИ

Президент США Дональд Трамп объявил о снятии экспортного контроля на чипы NVIDIA H200 для поставки в Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Я сообщил главе КНР Си Цзиньпину, что Соединенные Штаты разрешат NVIDIA поставлять свою продукцию H200 проверенным клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят обеспечивать дальнейшую национальную безопасность. Председатель Си ответил положительно", - написал Трамп в соцсетях.

CNN отмечает, что усовершенствованные чипы имеют решающее значение для выполнения задач, выполняемых искусственным интеллектом.

При этом Трамп написал, что пользующиеся большим спросом чипы Blackwell и чипы Rubin следующего поколения от NVIDIA - не являются частью сделки.

В своей публикации он также добавил, что "25% будет выплачено Соединенным Штатам Америки". Вероятно, Трамп подразумевает, что 25% дохода NVIDIA, полученного от продаж, пойдут американскому правительству.

Как известно, NVIDIA - самая дорогая компания в мире и ведущий производитель чипов, добилась колоссального успеха на фоне стремительного роста спроса на ыифи в последние годы.

Однако этот успех поставил компанию в центр глобальной напряженности, связанной с борьбой за доминирование в сфере искусственного интеллекта.

Новость о решении Трампа снять ограничения появилась после того, как на прошлой неделе он встретился с директором NVIDIA Дженсеном Хуаном. Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что США должны выиграть глобальную гонку в сфере ИИ, даже несмотря на то, вот Китай вложил значительные средстве в собственную национальную отрасль.

В комментарии CNN представитель NVIDIA поприветствовал решение Трампа.

"Мы приветствуем решение президента Трампа позволить американской индустрии микросхем конкурировать, чтобы поддерживать высокооплачиваемые рабочие места и производство в стране. Предложение H200 проверенным коммерческим клиентам, проверенным Министерством торговли, обеспечивает продуманный баланс, который выгоден для Америки", - сказал он.