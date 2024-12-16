Ограничений нет. Сколько раз и кого могут штрафовать за неявку по повестке

Согласно нормам законодательства, нет ограничений по повторной отправке повесток, поэтому их могут отправлять снова, в случае предыдущих неявок, говорит Кушнаренко.

"Фактически с каждой новой повесткой, которую направили человеку, обязанности явиться в ТЦК и СП возникают снова. Это обусловлено новой датой, на которую ТЦК и СП приглашают военнообязанного. Поэтому если вы получили новую повестку и снова не явились по ней, то вполне логично, что возникают новые правовые основания вынесения постановления с наложением штрафа", – детализирует специалист.

Следует понимать, что уплата штрафа не освобождает от обязанностей, предусмотренных ст. 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Уплата штрафа является лишь основанием для закрытия исполнительного производства в связи с его выполнением.

Также стоит помнить, что сотрудники ТЦК и СП имеют несколько методов воздействия на нарушителей. После вручения повестки следующим шагом становится требование посетить ТЦК и СП в течение 10 дней. Если это требование не выполнено, ТЦК и СП имеют право обратиться в суд для временного ограничения гражданина в праве управления транспортным средством.

Кроме этого, ТЦК и СП может обратиться в полицию с просьбой осуществить административное задержание правонарушителя для его доставки в ТЦК и СП в случае нарушения мобилизационных правил.

Обратите внимание. Весь период, в течение которого человек игнорирует вызов в ТЦК и СП до момента вынесения постановления, считается длящимся административным правонарушением.

Оплата штрафа за админнарушение не освобождает от обязанностей, предусмотренных статьей 22 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а лишь закрывает исполнительное производство из-за уплаты штрафа.

"Также надо помнить о возможности уголовной ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. Уголовный кодекс Украины содержит соответствующие статьи: ст. 336 – уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации или на особый период, а также ст. 337 – уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов", – обращает внимание собеседник.