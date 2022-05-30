Українські біженці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро
У Бельгії з 1 червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро в місцевих банках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку Бельгії.
Згідно з рекомендацією Європейської комісії, на одного дорослого можна обміняти не більше 10 000 гривень. Гроші можна обміняти в таких банках як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC і KBC Brussels.
При цьому банківські установи прийматимуть купюри тільки номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень.
"Після надання банківських рахунків українським біженцям це ще один приклад того, що банки роблять, щоб надати допомогу", - заявив генеральний директор бельгійської Федерації фінансового сектора Карел Баерт.
Зазначимо, що після Польщі Бельгія є однією з перших країн-членів ЄС, які запропонували послугу, що дозволяє українським біженцям обміняти гривні на євро.
Нагадаємо, що в Німеччині з 24 травня українські біженці можуть обміняти гривні на євро без додаткових комісій.
Ми також писали про те, що українським біженцям в Європі скасували безкоштовний проїзд у транспорті.
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