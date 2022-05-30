Українські біженці в Бельгії зможуть обмінювати гривні на євро

У Бельгії з 1 червня українські біженці зможуть обмінювати гривні на євро в місцевих банках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного банку Бельгії.

Згідно з рекомендацією Європейської комісії, на одного дорослого можна обміняти не більше 10 000 гривень. Гроші можна обміняти в таких банках як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC і KBC Brussels.

При цьому банківські установи прийматимуть купюри тільки номіналом 100, 200, 500 і 1000 гривень.

"Після надання банківських рахунків українським біженцям це ще один приклад того, що банки роблять, щоб надати допомогу", - заявив генеральний директор бельгійської Федерації фінансового сектора Карел Баерт.

Зазначимо, що після Польщі Бельгія є однією з перших країн-членів ЄС, які запропонували послугу, що дозволяє українським біженцям обміняти гривні на євро.