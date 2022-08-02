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НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют: що зміниться

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Україна, Вівторок 02 серпня 2022 09:53
НБУ посилив вимоги до пунктів обміну валют: що зміниться Фото: Обмінні пункти валют працюватимуть за новими правилами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України посилив вимоги до приміщень небанківських установ. Регулятор установив уніфіковані правила до організації захисту приміщень установ, що працюють на ринку валютних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Зокрема, Національний банк передбачив:

  • обов’язковість облаштування приміщення небанківської установи охоронними системами відеоспостереження;
  • обов’язковість застосування охорони, технічної та фізичної, залежно від обсягів готівки, з якою працює небанківська установа;
  • обов’язковість обладнання робочого місця касира небанківської установи залежно від обсягів готівки або касовими машинами, або конструктивними елементами відгороджувальних конструкцій;
  • обов’язковість зберігання цінностей у сховищі або сейфі, що використовується як сховище.

"Таке рішення є продовженням заходів НБУ щодо посилення вимог до приміщень небанківських установ, що отримали ліцензію НБУ на здійснення валютних операцій, задля підвищення безпеки в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Воно також зумовлене необхідністю збалансування вимог до діяльності банків та небанківських установ на ринку надання фінансових послуг, зокрема здійснення валютних операцій, а також посиленням безпеки роботи та захисту касових працівників та клієнтів небанківських установ, зазначили в прес-службі.

Постанова № 166 набирає чинності з 1 листопада 2022 року, що дасть небанківським установам достатньо часу для приведення власних приміщень у відповідність до оновлених вимог регулятора, повідомили в НБУ.

Нагадаємо, НБУ з 29 липня заборонив обмінним пунктам (крім банків) інформувати про курси поза кас, в тому числі привертаючи увагу будь-якими цифровими значеннями або символами (табло).

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