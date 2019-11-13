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Баканов сумнівається у впливі Богдана СБУ

Новини » Політика     13.11.2019 - 18:02
Баканов сумнівається у впливі Богдана СБУ
Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

Баканов зазначив, що у нього немає ніяких відносин з Андрієм Богданом, крім робочих

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що сумнівається у впливі глави Офісу президента Андрія Богдана на СБУ. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Главком".

При цьому він зазначив, що у нього немає ніяких відносин з Андрієм Богданом, крім робочих.

"У мене з Богданом немає ніяких відносин, крім робочих. Я прийшов працювати на державу, а не вибудовувати відносини з Богданом. Чим менше у тебе дружніх відносин, у тому числі на новому робочому місці, тим менше кинджал буде з часом в спині", - заявив він.

При цьому він додав, що не стежить за гумором Богдана, відповідаючи на питання, чи подобається Баканову своєрідне почуття гумору глави Офісу президента. При цьому він зазначив, що в політиці йому подобається почуття гумору президента США Дональда Трампа.

Також глава СБУ зазначив, що йому важко нав'язати певних людей на посади у відомстві.

"Мені важко щось нав'язати, а нав'язати президенту - неможливо. Саме Володимир Олександрович визначається з тих чи інших кадрових питань. Чує всіх, але завжди бере особисту тверде рішення. Наш єдиний орієнтир - закон: було злочин, повинно бути розслідування і покарання. Діяти ефективно, але за законом", - зазначив він.

Також він додав, що кандидатура Дмитра Нескоромного з'явилася раніше, ніж її запропонував Богдан.

"Нескоромный з'явився в кандидатах на посаду раніше, ніж його порадив Богдан. Селекційна робота - це велика робота, доводиться переглядати сотні карток проходження служби, сотні особистих справ. Пан Нескоромный точно не хоче зробити Службу слабкіше, і в цьому його плюс", - додав Баканов.

Нагадаємо, Баканов подав президенту України Володимиру Зеленському проект нового закону про СБУ, в якому описав пріоритетні напрями реформування спецслужби.

Крім того, Іван Баканов заявив, що верхівка СБУ не вчасно виконувала накази після його вступу на посаду.

Баканов заявив, що у верхівці СБУ саботували його накази Вавришу дозволили будувати висотки в Києві, попри порушення, -Bihus.info
Новини України Служба безпеки УкраїниАндрій БогданІван Баканов
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