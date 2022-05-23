RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обмін полоненими. Зеленський закликав держави тиснути на Росію, а не умовляти

Фото: Володимир Зеленський (t.me/verkhovnaradaukrainy)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський озвучив рецепт примусу Росії до обміну полоненими з Україною з важливою роллю іноземних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову глави держави з гостями Українського дому в Давосі.

Президент назвав обмін українців гуманітарним і політичним моментом водночас. На його думку, реалізація обміну залежить від підтримки третіх держав.

"На сьогодні декілька тисяч людей у полоні. Це відважні люди, вони зробили велику працю, героїчну та історичну. Ми маємо їх обміняти... Тут треба, щоб всі держави, ми доєднали і ООН, і Швейцарію, і Ізраїль, і багато інших країн. Але це складно, бо ці країни намагаються розмовляти з Росією і іноді ведуть інші розмови", – розповів Зеленський.

Він також назвав потенційний обмін надважливим питанням для України. Глава держави готовий до його проведення в будь-який час, але закликав не загравати з РФ.

"Сьогодні дуже важливо, щоб весь світ не умовляв Росію, загравати не можна, але тиснути політично через будь-які важелі, через закриття бізнесу, через нафтове ембарго", – додав Зеленський.

До слова, президент Зеленський заявив про необхідність укладання договору безпеки України з надійними партнерами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяУкраїнаОбмін полоненимиВійна Росії проти України