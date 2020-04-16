Обмін полоненими: Україна вперше повернула більше людей, ніж передала

В рамках сьогоднішнього обміну полоненими Україна вперше повернула більше людей, ніж передала. Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби безпеки України.

Повідомляється, що сьогодні 20 українців повернулися з полону в результаті взаємного обміну між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей. Обмін проходив на пункті пропуску "Майорське" в Донецькій області та в районі Щастя Луганської області.

Зокрема, 9 українців тривалий час утримувалися бойовиками на окупованих територіях Донецької області, а 11 - Луганської. Серед них - двоє українських військових. На окуповані території виїхали 14 осіб.

"Слід зазначити, що вперше обмін відбувся за формулою, коли Україна повернула більше людей, ніж передала. Проте найважливіша перемога ще попереду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше було опубліковано список звільнених в рамках обміну українців. У той же час поки невідомо, кого передали на окупований Донбас.

Москва вже позитивно оцінила обмін полоненими на Донбасі і заявила, що це крок у напрямку виконання рішень нормандського саміту.