Обмін полоненими: стали відомі імена 44 переданих ОРДЛО

Стали відомі імена 44 осіб, які в рамках обміну полоненими були передані представникам окремих районів Донецької та Луганської областей. Про це йдеться в публікації проекту "Слідство.Інфо".

Підрив полковника СБУ Хараберюша

Повідомляється, що українська сторона передала на обмін полоненими фігурантів справи про підрив полковника СБУ Олександра Хараберюша Едуарда Бондаренка і Сергія Пастухова. Перед обміном їм оголосили вирок по 12 років в'язниці і відпустили під особисте зобов'язання до набуття чинності.

Обвинувачені у підготовці теракту в Маріуполі

Для участі в обміні полоненими відпустили двох фігурантів підготовки терактів в Маріуполі Рустама Аббасова і Сергія Петрикова. Їх звільнили без вироку за вказівкою генпрокурора Руслана Рябошапки.

Теракт в харківському клубі і вибухи на залізниці

До списку була внесена харківська терористка Марина Ковтун, яка в 2014 році організувала вибух в рок-клубі "Стіна", в результаті якого постраждали 13 людей. Її в жовтні засудили до 11 років в'язниці, а 25 грудня її забрали з СІЗО.

Також був звільнений обвинувачений у скоєнні трьох вибухів на залізничних коліях під Харковом В'ячеслав Чумак. Стосовно нього немає вироку у відкритому реєстрі судових рішень.

Інші харківські терористи

На обмін полоненими після вироку до довічного ув'язнення вирушили підривники харківського "Ходи Гідності" Володимир Дворніков, Сергій Башликов і Віктор Тетюцький. Тоді в результаті вибуху загинули чотири людини.

Ще один учасник обміну - учасник харківського антимайдану Ігор Джадан, який був звинувачений в терористичному акті і посяганні на територіальну цілісність України. Крім того, до списку потрапили "харківські партизани" В'ячеслав Євтухов, Сергій Веселов і Дмитро Волошко, яких визнали винними в семи терактах, в тому числі обстрілі військкоматів і організації вибухів.

На обмін направили ще ряд підривників

Для участі в грудневому обміні був звільнений обвинувачений в підриві моста на залізниці в Одеській області Костянтин Калашников.

Також відпустили виконавців серії терактів на території Одеської та Миколаївської областей - Владислава Долгошея, Руслана Долгошея, Миколу Казанського, Олега Мазура та Миколу Селятенка.

Засуджений за підрив моста в Запорізькій області Микола Дубина теж вирушив на обмін.

Крім того, обміняно чотирьох обвинувачених в серії терактів в Одесі - Катерину Фотьеву, Олександра Шевцова, Ігоря Удовенка та Євгена Підмазка. За даними ЗМІ, вони були причетні до 14 вибухів і плануванні ще одного.

До ОРДЛО були передані організатор вибуху у будівлі СБУ в Одесі Володимир Грубнік, причетний до підриву автомобіля в центрі Одеси Мирослав Мельник та Микола Рубан, який підірвав на блокпосту в Станиці Луганській пристрій, замаскований під банку з медом.

Ще 17 іноземних громадян

Україна відпустила російського полковника Валерія Гратова, затриманого при спробі потрапити до Придністров'я, соратницю Ігоря Безлера Ларису Чубарову, кілера Олександра Дакара, обвинуваченого в замаху на Аміну Окуєву і Адама Осмаєва.

Також звільнені російські найманці Руслан Гаджієв, Сергій Петров, Василь Кусакін, Микола Покусаєв, Євген Шаталов, Олег Даронін і Шаміль Мулієв, шпигун Владислав Макаров.

Фігурант справи "оболонських терористів" Максим Сливко і обвинувачений у вбивстві в Маріуполі Анатолій Бусигін теж були передані в ОРДЛО, як і білоруський найманець Дмитро Новіков і його співвітчизник Олег Ткачук, учасник подій 2 травня в Одесі.

Також був звільнений бразильський найманець Рафаель Лусваргхі.

Нагадаємо, останній обмін полоненими пройшов 28 грудня, в ході нього були звільнені 76 українців.

