ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Обмін полоненими: Росія ігнорує українську ініціативу в ТКГ

Новость на русском →
Київ, Середа 23 червня 2021 18:35
Обмін полоненими: Росія ігнорує українську ініціативу в ТКГ Фото: Росія в ТКГ ігнорує пропозиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі 23 червня провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими, але Росія ігнорує цю ініціативу.

Про це йдеться в заяві української делегації у ТКГ.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом (на Донбасі - ред.), і вживає всіх необхідних для цього заходів", - наголошується в заяві.

Також підкреслюється, що пропозиції та ініціативи української делегації щодо обміну полоненими "поки не зустрічають належної реакції з російського боку".

Нагадаємо, в середині травня українська сторона в ТКГ попросила звільнити з полону майже 100 осіб. Місцеперебування цих людей вже вдалося встановити.

Однак цю ініціативу російська сторона в ТКГ проігнорувала.

Читайте РБК-Україна в Google News
обмін полоненими Контактная група
NEWS
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо
Росія заявила про обстріл корабля Британії в Чорному морі: що відомо
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ