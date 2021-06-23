Обмін полоненими: Росія ігнорує українську ініціативу в ТКГ
Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання на Донбасі 23 червня провела чергове засідання. Українська сторона продовжує наполягати на якнайшвидшому обміні полоненими, але Росія ігнорує цю ініціативу.
Про це йдеться в заяві української делегації у ТКГ.
"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом (на Донбасі - ред.), і вживає всіх необхідних для цього заходів", - наголошується в заяві.
Також підкреслюється, що пропозиції та ініціативи української делегації щодо обміну полоненими "поки не зустрічають належної реакції з російського боку".
Нагадаємо, в середині травня українська сторона в ТКГ попросила звільнити з полону майже 100 осіб. Місцеперебування цих людей вже вдалося встановити.
Однак цю ініціативу російська сторона в ТКГ проігнорувала.